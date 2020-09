Aborto farmacologico, anche in Piemonte il centrodestra vuole fermare l’interruzione di gravidanza in day hospital e nei consultori (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo l’Umbria, ora ci prova anche il Piemonte. La giunta regionale a trazione leghista, secondo quanto anticipato da la Stampa, sta lavorando a nuove linee guida da approvare a breve che di fatto renderanno più difficoltoso l’Aborto farmacologico. L’assessore Fdi alla Semplificazione Maurizio Marrone infatti, sta per portare all’approvazione una delibera che non permette la somministrazione della Ru486 nei consultori e ferma la distribuzione in Day hospital alla fine dell’emergenza Covid. Una decisione che va contro la posizione assunta dal ministero della Salute ai primi di agosto, cioè l’abolizione dell’obbligo di ricovero dall’assunzione fino alla fine del percorso assistenziale e possibilità di assumere il farmaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo l’Umbria, ora ci provail. La giunta regionale a trazione leghista, secondo quanto anticipato da la Stampa, sta lavorando a nuove linee guida da approvare a breve che di fatto renderanno più difficoltoso l’. L’assessore Fdi alla Semplificazione Maurizio Marrone infatti, sta per portare all’approvazione una delibera che non permette la somministrazione della Ru486 neie ferma la distribuzione in Dayalla fine dell’emergenza Covid. Una decisione che va contro la posizione assunta dal ministero della Salute ai primi di agosto, cioè l’abolizione dell’obbligo di ricovero dall’assunzione fino alla fine del percorso assistenziale e possibilità di assumere il farmaco ...

RaiNews : Aborto farmacologico, in Piemonte stop alla Ru486 nei consultori - GrifoRampante : Centro pari opportunità, la maggioranza non c’è: salta la discussione sull’aborto farmacologico - rtl1025 : ?? Quella sull'#aborto farmacologico 'è una proposta dell'assessore' Marrone, 'che verrà portata prima in maggioranz… - pierchiodo : @Cartabellotta Le Regioni fanno troppo quello che vogliono, non c’entra col covid ma tipo questo: - LCignala : RT @Infoconte: La Regione #Piemonte (#Lega, #FDI) sta per approvare a breve nuove linee guida sull'#aborto farmacologico, molto più restrit… -