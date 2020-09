Uomini e Donne, Tina contro Gemma: ”Vuoi essere querelata?” (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: minacce di querele in studio La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata ed è entrata già nel vivo. La solita disputa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari torna a prendere vita negli studi del programma condotto da Maria De Filippi. Il nuovo litigio parte dal nuovo corteggiatore di Gemma, Paolo. Infatti durante un’esterna tra Gemma e Paolo, lei gli dice di assomigliare a Can Yaman, attore turco protagonista di Day Dreamer. Così, al rientro in studio la Cipollari si rivolge a Gemma dicendole ”Perché vuoi essere querelata dicendo che assomiglia a Can ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova puntata die nuova discussione traCipollari eGalgani: minacce di querele in studio La nuova edizione diè iniziata ed è entrata già nel vivo. La solita disputa traGalgani eCipollari torna a prendere vita negli studi del programma condotto da Maria De Filippi. Il nuovo litigio parte dal nuovo corteggiatore di, Paolo. Infatti durante un’esterna trae Paolo, lei gli dice di assomigliare a Can Yaman, attore turco protagonista di Day Dreamer. Così, al rientro in studio la Cipollari si rivolge adicendole ”Perché vuoiquerelata dicendo che assomiglia a Can ...

