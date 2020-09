Spagna, nasce squadra amatoriale di calcio a 7 dedicata a Sabrina Salerno (Di martedì 15 settembre 2020) Una squadra amatoriale di calcio a 7 dedicata a Sabrina Salerno. Sembra incredibile, ma è quello che succede in Spagna come riportato anche da “Marca”. A Siviglia è stata infatti fondata la “Società Sportiva Sabrina Salerno”, che prende il nome dalla showgirl e cantante di grande successo anche all’estero con la disco-music degli anni ’80. Come spiegato da uno dei fondatori, la squadra ha intenzione di iscriversi al livello più basso dei campionati amatoriali spagnoli. Sul motivo della scelta del nome, ecco la spiegazione: “Siamo tutti degli anni Ottanta e credevamo che Sabrina Salerno meritasse un tributo, sentito e ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Unadia 7. Sembra incredibile, ma è quello che succede income riportato anche da “Marca”. A Siviglia è stata infatti fondata la “Società Sportiva”, che prende il nome dalla showgirl e cantante di grande successo anche all’estero con la disco-music degli anni ’80. Come spiegato da uno dei fondatori, laha intenzione di iscriversi al livello più basso dei campionati amatoriali spagnoli. Sul motivo della scelta del nome, ecco la spiegazione: “Siamo tutti degli anni Ottanta e credevamo chemeritasse un tributo, sentito e ...

zazoomblog : Spagna nasce squadra amatoriale di calcio a 7 dedicata a Sabrina Salerno - #Spagna #nasce #squadra #amatoriale - psicozauro : RT @Radio105: A Siviglia hanno dedicato una squadra a @SabrinaSalerno! #SabrinaSalerno #Siviglia #15settembre #Radio105 - Radio105 : A Siviglia hanno dedicato una squadra a @SabrinaSalerno! #SabrinaSalerno #Siviglia #15settembre #Radio105 - liberocris : @MarcoAlici @MilaSpicola Io ora sono in Spagna dove vivono i miei nipoti è vi assicuro che non è meglio. Possiamo e… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 In Spagna nasce una squadra di calcio dedicata a Sabrina Salerno: In Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna nasce A Ladispoli nasce Uniti Possiamo, Mimmo Dieni: "Passione e dinamismo guardando alla Spagna" BaraondaNews Nasce una squadra dedicata a Sabrina Salerno: "Omaggio alla sua bellezza"

In Spagna è nata una squadra di calcio amatoriale a 7: si chiama Società Sportiva Sabrina Salerno, omaggio alla celebre showgirl italiana. Nel campionato di calcio amatoriale a 7 di Siviglia ci sarà ...

I 48 anni di Letizia Ortiz, regina di Spagna con la passione per gli abiti low cost

Nella vita di Letizia Ortiz, che il 15 settembre compie 48 anni, esistono un prima e un dopo. A fare da spartiacque, come è inevitabile che sia, c'è una data precisa: il 1 novembre 2003, giorno in cui ...

Nasce “Vera”: l’intelligenza artificiale che risponde alle domande sulla Covid-19

L’intelligenza artificiale – la prima nel suo genere in Italia interamente dedicata all’emergenza sanitaria Covid-19 – è stata sviluppata dalla startup Indigo.ai Milano, 15 settembre 2020 – È vero che ...

In Spagna è nata una squadra di calcio amatoriale a 7: si chiama Società Sportiva Sabrina Salerno, omaggio alla celebre showgirl italiana. Nel campionato di calcio amatoriale a 7 di Siviglia ci sarà ...Nella vita di Letizia Ortiz, che il 15 settembre compie 48 anni, esistono un prima e un dopo. A fare da spartiacque, come è inevitabile che sia, c'è una data precisa: il 1 novembre 2003, giorno in cui ...L’intelligenza artificiale – la prima nel suo genere in Italia interamente dedicata all’emergenza sanitaria Covid-19 – è stata sviluppata dalla startup Indigo.ai Milano, 15 settembre 2020 – È vero che ...