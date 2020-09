Sky, resta la multa Antitrust sul pacchetto Calcio (Di martedì 15 settembre 2020) È confermata la multa da 7 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel febbraio 2019 a Sky Italia per mancate informazioni in merito al contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019; condotte commesse in relazione e in conseguenza dell’assegnazione dei diritti tv per il campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2018-2021. L’ha … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 settembre 2020) È confermata lada 7 milioni di euro inflitta dall’nel febbraio 2019 a Sky Italia per mancate informazioni in merito al contenuto delper la stagione 2018-2019; condotte commesse in relazione e in conseguenza dell’assegnazione dei diritti tv per il campionato didi Serie A per il triennio 2018-2021. L’ha … L'articolo è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

ZZiliani : Grande acquisto Piccinini per il Club di Sky, anche se Caressa resta quello che disse: “Alla notizia del gol di Ron… - matty23_ : RT @CalcioFinanza: Il Tar del Lazio ha confermato la multa #Antitrust a #Sky da 7 milioni per mancate informazioni ai clienti in merito al… - AVediamo : RT @CalcioFinanza: Il Tar del Lazio ha confermato la multa #Antitrust a #Sky da 7 milioni per mancate informazioni ai clienti in merito al… - BBilanShit : RT @CalcioFinanza: Il Tar del Lazio ha confermato la multa #Antitrust a #Sky da 7 milioni per mancate informazioni ai clienti in merito al… - edistintivo : RT @CalcioFinanza: Il Tar del Lazio ha confermato la multa #Antitrust a #Sky da 7 milioni per mancate informazioni ai clienti in merito al… -