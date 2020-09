Segui lo spettacolo “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi in streaming su Eppen

CarloB30482104 : RT @RaiPlay: Segui @RaiPlay le dirette, le interviste e gli approfondimenti del #TourDeFrance2020: preparati a sudore, passione, rivalità,… - SucatelaAScle : @PiaceGianluca @PaolaDiCaro @4n1mo51t1som1n4 @giorgiodean @FabDellaValle Eppure alcuni di loro li segui ?? Non mi sp… - FilippoDiGiova1 : RT @RaiPlay: Segui @RaiPlay le dirette, le interviste e gli approfondimenti del #TourDeFrance2020: preparati a sudore, passione, rivalità,… - hack_stefano : RT @RaiPlay: Segui @RaiPlay le dirette, le interviste e gli approfondimenti del #TourDeFrance2020: preparati a sudore, passione, rivalità,… - dimanblu : ?? Concerto per gli invisibili. Chi sono gli #invisibili nel mondo dello spettacolo? #Andiamo su #youtube… -

Ultime Notizie dalla rete : Segui spettacolo

La Stampa

I consiglieri comunali Luca Paglia, Anna Rita Russo, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera, componenti del gruppo consiliare “Patto Civico”, chiedono di conoscere se è vero: ? che il Comune di Benevento h ...Il gruppo consiliare ‘Patto Civico’ ha presentato una interrogazione all’amministrazione comunale in merito all’ultima edizione di Benevento Città Spettacolo. I consiglieri Luca Paglia, Anna Rita Russ ...L'edizione, in sordina, di Città Spettacolo 2020 è davvero caduta in fretta nel dimenticatoio (non ovviaente per Il Vaglio, che ne ha trattato alcuni aspetti - leggi, ad esempio). Prova a riesumarla d ...