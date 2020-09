Savona: pestato a sangue con calci e pugni come Willy, ma si è salvato (Di martedì 15 settembre 2020) La notizia è dello scorso giugno, ma soltanto ora è venuta fuori: un’aggressione del branco, poteva costare cara ad un altro giovane Fonte foto: (Getty Images)Accusato falsamente di aver rubato una borsetta ad un’anziana, per picchiarlo quasi fino ad ucciderlo. A Savona, un ventiduenne ha rischiato seriamente di morire, preso a botte dal branco. Raccapriccianti le notizie che giungono dalla Liguria, se si pensa a quanto già accaduto a Colleferro pochissimi giorni fa, dove a perdere la vita è stato il ventunenne Willy Monteiro Duarte, soltanto per essersi permesso di provare a sedare una rissa. Savona: in cinque per pestarne uno, per fortuna lui non è morto Fonte foto: (Getty Images)L’impotenza di chi probabilmente da solo sa di valere poco, la voglia di far parte di ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) La notizia è dello scorso giugno, ma soltanto ora è venuta fuori: un’aggressione del branco, poteva costare cara ad un altro giovane Fonte foto: (Getty Images)Accusato falsamente di aver rubato una borsetta ad un’anziana, per picchiarlo quasi fino ad ucciderlo. A, un ventiduenne ha rischiato seriamente di morire, preso a botte dal branco. Raccapriccianti le notizie che giungono dalla Liguria, se si pensa a quanto già accaduto a Colleferro pochissimi giorni fa, dove a perdere la vita è stato il ventunenneMonteiro Duarte, soltanto per essersi permesso di provare a sedare una rissa.: in cinque per pestarne uno, per fortuna lui non è morto Fonte foto: (Getty Images)L’impotenza di chi probabilmente da solo sa di valere poco, la voglia di far parte di ...

