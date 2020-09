Roma Inietta un farmaco alla figlia malata di 8 anni e tenta di ucciderla | il pm chiede 10 anni per la mamma

(Di martedì 15 settembre 2020) E’ la notte del 9 maggio del 2019 quando unaha cercato di uccidere ladi 8affetta da una patologia genetica. A raccontare la storia il quotidiano La Repubblica. La bimba era ricoverata all’ospedale Umberto I diquando la donna le hato uncon una siringa, che le ha provocato in pochi minuti un attacco epilettico. Nella stanza della bimba vista la gravità della sua malattia era stata posizionata una telecamera. Ed è proprio grazie a questa che il medico di guardia ha notato qualcosa di strano e ha immediatamente dato l’rme. Fortunatamente, i medici sono riusciti a salvare la piccola e a ricoverarla subito nel reparto di Terapia Intensiva. Ora, come riporta la Repubblica, la ...

Un farmaco iniettato endovena per mettere fine alla vita della figlia affetta da una malattia genetica. La procura ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per la mamma che ha provato ad uccide ...