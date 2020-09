Omicidio Colleferro, inaugurato murale dedicato a Willy (Di martedì 15 settembre 2020) È stato inaugurato a Paliano in largo Aldo Moro il murale dedicato a Willy Monteiro Duarte, realizzato dallo street artist Ozmo tra sabato e domenica scorsi. Si tratta di un tributo che Vanity Fair e l’artista hanno voluto dedicare a Willy, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il murale di Ozmo, che ha deciso di donare il suo compenso in beneficenza, è stato svelato e consegnato alla cittadinanza durante un incontro pubblico a cui prenderanno parte il direttore Simone Marchetti e il Sindaco di Paliano. Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 settembre 2020) È statoa Paliano in largo Aldo Moro ilMonteiro Duarte, realizzato dallo street artist Ozmo tra sabato e domenica scorsi. Si tratta di un tributo che Vanity Fair e l’artista hanno voluto dedicare a, alla sua famiglia e ai suoi amici. Ildi Ozmo, che ha deciso di donare il suo compenso in beneficenza, è stato svelato e consegnato alla cittadinanza durante un incontro pubblico a cui prenderanno parte il direttore Simone Marchetti e il Sindaco di Paliano.

