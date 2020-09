"No comment". A cosa servono i banchi dell'Azzolina: il video-scandalo rilanciato da Salvini (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri, lunedì 14 settembre, la ripartenza delle scuole dopo il lungo stop per coronavirus. Ripartenza disastrosa, tra bambini costretti a fare lezioni in ginocchio, aule senza bachi e soprattutto senza professori. Un disastro del governo e di Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione M5s contro cui, da tempo, si batte Matteo Salvini. E proprio il leader della Lega, nel giorno in cui la scuola - teoricamente - è ripartita, rilancia l'emblematico video che potete vedere qui sotto. Un video che è circolato moltissimo su Tik Tok, dove viene introdotto dalla scritta: "Quando la scuola ricomincia e non ci sono nemmeno i banchi". O meglio, dei banchi ci sono, ma soltanto per alcuni, e sono quelli con le rotelle (altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri, lunedì 14 settembre, la ripartenzae scuole dopo il lungo stop per coronavirus. Ripartenza disastrosa, tra bambini costretti a fare lezioni in ginocchio, aule senza bachi e soprattutto senza professori. Un disastro del governo e di Lucia, il ministro'Istruzione M5s contro cui, da tempo, si batte Matteo. E proprio il leadera Lega, nel giorno in cui la scuola - teoricamente - è ripartita, rilancia l'emblematicoche potete vedere qui sotto. Unche è circolato moltissimo su Tik Tok, dove viene introdotto dalla scritta: "Quando la scuola ricomincia e non ci sono nemmeno i". O meglio, deici sono, ma soltanto per alcuni, e sono quelli con le rotelle (altri ...

