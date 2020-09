Milano, pugno sul volto al borseggiatore: l’uomo finisce in coma (Di martedì 15 settembre 2020) A Milano, un uomo, per cercare di fermare un borseggiatore gli sferra un pugno sul volto: quest’ultimo finisce in coma. Gesto di follia nella follia stessa. Succede nella metro di Milano. I protagonisti sono due aggressori, anche se in diversa misura e intensità. Un uomo entra in stazione, esattamente alla fermata di Sesto Primo Maggio e dopo pochi minuti tenta di rubare una borsa a una passeggera che si trova all’interno della stessa metro rossa. Di lì a pochi secondi entra in scena un terzo uomo che sferra, letteralmente parlando, un pungo in testa al borseggiatore di turno. Quest’ultimo cade a terra tramortito e privo di sensi. Dopo pochi minuti viene portato di corsa in ospedale: ora è in coma. ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020) A, un uomo, per cercare di fermare ungli sferra unsul: quest’ultimoin. Gesto di follia nella follia stessa. Succede nella metro di. I protagonisti sono due aggressori, anche se in diversa misura e intensità. Un uomo entra in stazione, esattamente alla fermata di Sesto Primo Maggio e dopo pochi minuti tenta di rubare una borsa a una passeggera che si trova all’interno della stessa metro rossa. Di lì a pochi secondi entra in scena un terzo uomo che sferra, letteralmente parlando, un pungo in testa aldi turno. Quest’ultimo cade a terra tramortito e privo di sensi. Dopo pochi minuti viene portato di corsa in ospedale: ora è in. ...

Red75271347 : RT @cunctator181: Leggo sull'unità della sera che un valoroso giiovane ha impedito una rapina in metro a milano colpendo con un pugno un (… - cunctator181 : Leggo sull'unità della sera che un valoroso giiovane ha impedito una rapina in metro a milano colpendo con un pugno… - Piergiulio58 : Milano, passante insegue e stende rapinatore con un pugno - - stefanoa99 : Quando trovi Ivan Drago - Milano, passante insegue un rapinatore in metro e con un pugno lo riduce in coma - PaganiCarlo : RT @qn_giorno: #Milano #Sesto, aggredisce una ragazza in metro: passeggero lo mette ko con un pugno -

Ultime Notizie dalla rete : Milano pugno Milano, passante insegue un rapinatore in metro e con un pugno lo riduce in coma MilanoToday.it Milano, pugno sul volto al borseggiatore: l’uomo finisce in coma

A Milano, un uomo, per cercare di fermare un borseggiatore gli sferra un pugno sul volto: quest’ultimo finisce in coma. Gesto di follia nella follia stessa. Succede nella metro di Milano. I ...

L'uomo che prende a pugni un rapinatore in metro e lo manda in coma a Milano

Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in coma dopo essere stato colpito con un pugno da un altro passeggero all'interno della metropolitana rossa di Milano, alla fermata Sesto Primo Maggio che si trov ...

Milano, passante insegue un rapinatore in metro e con un pugno lo riduce in coma

Un ragazzo di 30 anni, verosimilmente un ladro che aveva appena tentato uno scippo contro una donna su un treno della metro, ridotto in coma dopo essere stato colpito da un pugno in faccia alla fermat ...

A Milano, un uomo, per cercare di fermare un borseggiatore gli sferra un pugno sul volto: quest’ultimo finisce in coma. Gesto di follia nella follia stessa. Succede nella metro di Milano. I ...Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in coma dopo essere stato colpito con un pugno da un altro passeggero all'interno della metropolitana rossa di Milano, alla fermata Sesto Primo Maggio che si trov ...Un ragazzo di 30 anni, verosimilmente un ladro che aveva appena tentato uno scippo contro una donna su un treno della metro, ridotto in coma dopo essere stato colpito da un pugno in faccia alla fermat ...