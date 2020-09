Mascherine a Uomini e Donne: Maria De Filippi sotto attacco (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo due mesi di pausa estiva è tornato in onda Uomini e Donne, ma Maria De Filippi è stata oggetto di numerose critiche da parte degli spettatori: ecco cosa è successo. Uomini e Donne è finito al centro di numerose polemiche, la trasmissione di Maria De Filippi ha sollevato un vero e proprio polverone per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo due mesi di pausa estiva è tornato in onda, maDeè stata oggetto di numerose critiche da parte degli spettatori: ecco cosa è successo.è finito al centro di numerose polemiche, la trasmissione diDeha sollevato un vero e proprio polverone per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

lucabattanta : Certi uomini di chiesa non li capisco: 1) tolgono i banchi dalla chiesa e mettono le sedie distanziate. 2) nonosta… - piobulgaro : ?? Uomini e Donne il programma nel mirino delle critiche per le nuove mascherine utilizzate dai concorrenti! Ecco d… - acidonio_ : RT @aidalaverdadera: Il pubblico è distanziato e con mascherine, mi sembra una soluzione più sensata di quello che han fatto a uomini e don… - GaspariniSonia : @aidalaverdadera Sono 2 programmi diversi!! Come fanno a Uomini e Donne a guardarsi e a piacersi con le mascherine… - interistadoc_ : RT @aidalaverdadera: Il pubblico è distanziato e con mascherine, mi sembra una soluzione più sensata di quello che han fatto a uomini e don… -