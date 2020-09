LA CINA E I SUOI ALLEATI AD UN PASSO DAL PRECIPIZIO (Di martedì 15 settembre 2020) In CINA è partita la sperimentazione ( fase II ) del vaccino Covid e in Mongolia vengono arrestati i genitori dei ragazzi che si rifiutano di andare a scuola, vengono inoltre rimosse tutte le scritte per le strade nella lingua originale e i simboli di questa importante etnia, anche con le ruspe. Il messaggio della dottoressa virologa cinese Li-Meng Yan approda anche in Italia ufficialmente ( noi ve lo avevamo riportato in un post del 4 Settembre ), in un articolo di TGCOM24, che riporta la sua denuncia sul fatto che il coronavirus sia stato creato nel laboratorio di Wuhan. “Il governo sapeva e ha nascosto tutto”, ha detto Li-Meng Yan in diretta tv. “Presto sarò in grado di fornire le prove”, ha assicurato. Stessa cosa sta avvenendo negli USA, dove la dottoressa ora risiede, e questo vuol dire che si sta aprendo un fronte ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Inè partita la sperimentazione ( fase II ) del vaccino Covid e in Mongolia vengono arrestati i genitori dei ragazzi che si rifiutano di andare a scuola, vengono inoltre rimosse tutte le scritte per le strade nella lingua originale e i simboli di questa importante etnia, anche con le ruspe. Il messaggio della dottoressa virologa cinese Li-Meng Yan approda anche in Italia ufficialmente ( noi ve lo avevamo riportato in un post del 4 Settembre ), in un articolo di TGCOM24, che riporta la sua denuncia sul fatto che il coronavirus sia stato creato nel laboratorio di Wuhan. “Il governo sapeva e ha nascosto tutto”, ha detto Li-Meng Yan in diretta tv. “Presto sarò in grado di fornire le prove”, ha assicurato. Stessa cosa sta avvenendo negli USA, dove la dottoressa ora risiede, e questo vuol dire che si sta aprendo un fronte ...

Ultime Notizie dalla rete : CINA SUOI La Cina senza contagi “locali” da 24 giorni, ora Xi deve farla ripartire Il Sole 24 ORE TikTok, l’acquisizione di Oracle entro oggi?

TikTok non intende includere in un'eventuale vendita ad Oracle i preziosi algoritmi della popolare app di video, al momento considerati i migliori al mondo per efficienza di engagement. Appare sempre ...

Borsa: da dati Cina e Usa fiducia su ripresa, a Milano (+0,8%) sprint Fca (+9%)

Indice Ftse Mib sfiora i 20mila punti. Freno banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 set - I dati cinesi (vendite al dettaglio e produzione industriale) e americani (manifatturiero) danno f ...

Moto S450 RR: la mini BMW S 1000 RR made in China

La Moto S450 RR assomiglia molto a livello estetico alla BMW S 1000 RR ma è spinta da un bicilindrico in linea da 450 cc raffreddato a liquido con una potenza massima di 24 CV e una coppia di 22 Nm, ...

