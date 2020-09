Internazionali BNL d’Italia, Caruso: “Contro Djokovic entro in campo per vincere” (Di martedì 15 settembre 2020) “Il momento più difficile è stato quando ho preso il break nel terzo set, se avesse tenuto il servizio sarebbe stata tosta. Alla fine del match non ricordavo neanche di aver annullato match point. Djokovic? Giusto entrare in campo pensando di vincere”. Questo il commento di Salvatore Caruso dopo la vittoria contro Sandgren al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il giocatore di Avola è già proiettato al match di domani contro il numero uno al mondo: “Un peccato che contro Djokovic non ci sia il pubblico – ha detto in conferenza stampa -. Ci ho già giocato a Parigi lo scorso anno. Alle sue faccende extra-tennis ci penserà lui. Domani sarà un’altra partita, farò tesoro di quello che ho imparato al ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “Il momento più difficile è stato quando ho preso il break nel terzo set, se avesse tenuto il servizio sarebbe stata tosta. Alla fine del match non ricordavo neanche di aver annullato match point.? Giusto entrare inpensando di vincere”. Questo il commento di Salvatoredopo la vittoria contro Sandgren al primo turno degliBNL d’Italia 2020. Il giocatore di Avola è già proiettato al match di domani contro il numero uno al mondo: “Un peccato che contronon ci sia il pubblico – ha detto in conferenza stampa -. Ci ho già giocato a Parigi lo scorso anno. Alle sue faccende extra-tennis ci penserà lui. Domani sarà un’altra partita, farò tesoro di quello che ho imparato al ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di martedì Sky Sport Internazionali Bnl di Roma: Shapovalov stacca il biglietto per il secondo turno

Secondo turno assicurato per il tennista russo e 12esimo fra le teste di serie Denis Shapovalov, che agli Internazionali Bnl di Roma ha battuto l'argentino Guido Pella con il risultato di 6-3 e 6-2. P ...

Tennis, Internazionali Bnl di Roma: bene Salvatore Caruso, prossima partita con Djokovic

Sarà Novak Djokovic il prossimo avversario del tennista siciliano Salvatore Caruso, che sul Grand Stand degli Internazionali Bnl di Roma ha sconfitto Tennys Sandgren, portando a casa il risultato di 2 ...

Tennis: Open Bnl Italia; Nishioka ok, derby sloveno a Hercog

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Vittoria sofferta per Yoshihito Nishioka sul serbo Miomir Kecmanovic per 6-4, 6-1 agli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma. La estone Anett Kontaveit ha battuto la france ...

