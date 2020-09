Inter | ormai la decisione è presa | Brozovic sarà ceduto

Leggi su intermagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Titoli di coda per Marceloall’Quelli che stanno per arrivare potrebbero essere gli ultimi giorni per Marceloda giocatore dell’. Il club nerazzurro sembra infatti intenzionato a cedere il croato e lo ha riferito ulteriormente agli agenti del numero 77 per far spazio nella rosa composta ad oggi da 32 elementi oltre che ad alleggerire il bilancio per cercare un ultimo grande colpo. “Ieri è stato ribadito all’entourage di Marceloche il croato non è più centrale nel progetto. In tal senso, nonostante le smentite di rito, resta viva la pista che porta al Monaco, ma il club del Principato non si è spinto più in là di un’offerta di un prestito con diritto di riscatto. Viste queste promesse, al ...