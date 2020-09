Il delitto di Lastra a Signa | tre arresti per la notte di sangue | due erano in Spagna

qn_lanazione : Omicidio di Lastra a Signa, tre arresti -

Ultime Notizie dalla rete : delitto Lastra

Firenze Post

Lastra a Signa (Firenze), 15 settembre 2020 - Tre arresti per l'omicidio di Lastra a Signa dello scorso venti agosto. Una notte di sangue che terrorizzò la città, con un uomo accoltellato a morte. Un ...FIRENZE – Tre marocchini sono stati arrestati per l’omicidio di un connazionale a Lastra a Signa il 20 agosto. Due di essi avevano trovato rifugio in Spagna. Il delitto, come appurato dalle indagini s ..."Ero in preda alla depressione". Così, si è giustificato il proprietario del cane dopo aver ammesso di aver annegato il proprio animale nel lago di Bellosguardo, a Lastra a Signa. Ad incastrarlo, un’i ...