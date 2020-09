Holy è il nuovo singolo di Justin Bieber (Di martedì 15 settembre 2020) Si intitola Holy il nuovo singolo di Justin Bieber? Mancano conferme ufficiali ma gli indizi portano in questa direzione. I fan di Justin Bieber li hanno raccolti ovunque e, stando a quanto giunge all’orecchio della redazione di OM, il nuovo brano inedito del cantante potrebbe intitolarsi proprio Holy. Il singolo sembra sia atteso per questo venerdì, 18 settembre. Va però considerato il lecito dubbio che in realtà questo venerdì possa partire solo il pre-order o il pre-save del singolo. Negli store digitali, infatti, non c’è ancora traccia esplicita del nuovo pezzo di Bieber che ha già disseminato indizi sui ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Si intitolaildi? Mancano conferme ufficiali ma gli indizi portano in questa direzione. I fan dili hanno raccolti ovunque e, stando a quanto giunge all’orecchio della redazione di OM, ilbrano inedito del cantante potrebbe intitolarsi proprio. Ilsembra sia atteso per questo venerdì, 18 settembre. Va però considerato il lecito dubbio che in realtà questo venerdì possa partire solo il pre-order o il pre-save del. Negli store digitali, infatti, non c’è ancora traccia esplicita delpezzo diche ha già disseminato indizi sui ...

