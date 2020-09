Face Swap | ecco le migliori App per scambiare il volto

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilè quello che in gergo si chiama “Old but Gold”: non è una novità assoluta, ma è sempre divertente.leApp per farlo Cambiare la nostra faccia e modificarla con quella di un nostro conoscente o di una persona famosa può essere molto divertente. Negli ultimi mesi le app, ovvero le applicazioni che ci consentono di cambiare, sono diventate molto popolari e sono nate decine di alternative che possiamo installare sui nostri dispositivi. Scopriamo insieme quali sono leapplicazioni che ci aiuteranno a creare dei contenuti multimediali divertenti. Snapchat Fonte Foto: https://pixabay.com/it/iphone-smartphone-social-media-3575940/Una delle app gratuite ...