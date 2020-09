Domani inizia oggi

festletteratura : Siamo alla vigilia. La calma prima di una tempesta che ci auguriamo bellissima. Domani inizia #FestLet - ppriolo : L'editoriale del primo numero di @domanigiornale, firmato dal direttore @StefanoFeltri, promette molto bene. In boc… - pordenonelegge : RT @sararocutto: Esce oggi il primo numero di @domanigiornale con un estratto da Della gentilezza e del coraggio di @GianricoCarof @LaFeltr… - sararocutto : Esce oggi il primo numero di @domanigiornale con un estratto da Della gentilezza e del coraggio di @GianricoCarof… - LaLeggivendola : RT @domanigiornale: «Si chiama Domani perché invece di raccontare soltanto cosa è successo ieri, come i giornali di un tempo, ha l’ambizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani inizia

Il Secolo XIX

Tale il quadro all’inizio di quest’anno bisesto ... Insomma ossigeno per sopravvivere, sperando in un domani in cui vivere meglio. Poi il Covid ha spazzato via tutto. Sono mesi che se ne ...Domani, martedì 15 settembre, alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune e il ...Alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, la prima tranche di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali fra quest ...