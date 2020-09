Calciomercato Juventus, per l’attacco idea dalla Cina (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus per il colpo di Calciomercato in attacco starebbe pensando di acquistare un calciatore dalla Cina, ma vecchia conoscenza della Serie A: i dettagli La Juventus è concentrata sull’acquisto… L'articolo Calciomercato Juventus, per l’attacco idea dalla Cina proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Laper il colpo diin attacco starebbe pensando di acquistare un calciatore, ma vecchia conoscenza della Serie A: i dettagli Laè concentrata sull’acquisto… L'articolo, per l’attaccoproviene da .

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - ninoBertolino : RT @capuanogio: ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso) hanno… - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… -