Briatore parla dopo il Covid: «Non per minimizzare, ma l'anno scorso ho avuto una polmonite peggiore» (Di martedì 15 settembre 2020) Flavio Briatore è tornato a Montecarlo dopo essere stato dimesso e aver fatto una quarantena di 14 giorni presso la casa di Daniela Santanché. Lo scorso venerdì, nel pomeriggio, è arrivato il risultato del secondo tampone negativo che gli ha permesso di uscire dall'isolamento e di tornare a vivere la sua vita. Del Covid, del ricovero e della convalescenza Briatore ha voluto parlare sui suoi social a tutti i follower lanciando un messaggio preciso: c'è di peggio. Nel video il racconto degli sviluppi finali di Briatore Covid. LEGGI ANCHE >>> Escluso che Briatore possa aver contagiato Berlusconi Falvio Briatore insiste con la ...

