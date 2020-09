Barbara D’Urso décolleté da urlo | ma i fan non perdonano | “Copriti”

Leggi su chenews

(Di martedì 15 settembre 2020)D’Urso continua a lasciare a bocca aperta tutti e tra i complimenti, come ormai spesso accade, anche tante critiche: “Copriti”D’Urso, Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)La famosa conduttrice di ‘Live – Non è la D’Urso‘, ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Domenica Live‘,D’Urso, continua a lasciare tutti senza parole tutti i suoi fan e soprattutto continua a dividere il suo pubblico: “Copriti”. Come in moltissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice, dopo una lunga pausa dai suoi tanti programmi, è ritornata in televisione riscuotendo davvero tantissimo successo con il suo ‘Live – Non è la D’Urso‘, infatti, la ...