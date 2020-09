Bambini in Ginocchio a Scuola, Toti: Bisognava Comprare Banchi per Tempo (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si esprime in merito alla recente foto che circola sul web che immortala Bambini in Ginocchio a fare i compiti, in una classe senza Banchi. “Sono almeno cinque le classi della Scuola primaria Mazzini di Genova Castelletto dove il primo giorno di Scuola i Bambini hanno scritto in Ginocchio perché senza Banchi” afferma con un messaggio su Facebook. “Non siamo noi a dire che la foto è vera, è la Scuola stessa che lo conferma. Comunque in certe occasioni basterebbe chiedere scusa. O bastava Comprare i Banchi per Tempo” continua. Il dirigente scolastico ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, si esprime in merito alla recente foto che circola sul web che immortalaina fare i compiti, in una classe senza. “Sono almeno cinque le classi dellaprimaria Mazzini di Genova Castelletto dove il primo giorno dihanno scritto inperché senza” afferma con un messaggio su Facebook. “Non siamo noi a dire che la foto è vera, è lastessa che lo conferma. Comunque in certe occasioni basterebbe chiedere scusa. O bastavaper” continua. Il dirigente scolastico ...

SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - rtl1025 : ?? “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - Antiogu60 : Tempo delle Minchiate avete notato la foto che pubblicate dei bambini in ginocchio non portano la mascherina?? Stra… - dyd74 : RT @gr_grim: In un Paese normale per un disastro del genere il ministro sarebbe stato silurato su due piedi per salvare la faccia al Govern… -