Il ritorno di Alonso al volante di una monoposto di F1 è fissato per il 2021 , ma le prestazioni in crescendo della Renault RS20 pare abbiano fatto venire voglia all'asturiano di anticipare il rientro ...

Ultime Notizie dalla rete : Alonso Renault Renault discute con la FIA per fare un test con Alonso nel 2020 Motorsport.com Italia Alonso, Renault prova ad anticipare il rientro in F1

Il ritorno di Alonso al volante di una monoposto di F1 è fissato per il 2021, ma le prestazioni in crescendo della Renault RS20 pare abbiano fatto venire voglia all’asturiano di anticipare il rientro ...

F1 Renault, Alonso potrebbe provare la macchina già nel 2020

ENSTONE - "Le cose stanno cambiando ovviamente. L’idea iniziale era che lui (Alonso) provasse la macchina quando fosse stato possibile. Ma adesso crediamo che abbia una gran voglia di provare la Renau ...

ENSTONE - "Le cose stanno cambiando ovviamente. L'idea iniziale era che lui (Alonso) provasse la macchina quando fosse stato possibile. Ma adesso crediamo che abbia una gran voglia di provare la Renau ...