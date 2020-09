Al Grande Fratello vip si balla. Signorini percula la Carlucci: «Non è che arriva una lettera di diffida?» (Di martedì 15 settembre 2020) Alfonso Signorini A Milly Carlucci, ieri sera, saranno fischiate le orecchie. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, ha tenuto banco una prova di ballo il cui esito era determinante per il budget settimanale dei concorrenti. Così Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta in poco tempo hanno dovuto studiare e preparare una coreografia. Sotto l’occhio vigile di Alfonso Signorini, i tre sono stati ‘rinchiusi’ in una stanza per allenarsi. Ad un certo punto il conduttore ha voluto collegarsi e parlare con loro, un po’ come accade a ballando con le stelle quando Milly Carlucci si collega con la sala delle stelle, in cui i vip aspettano di essere chiamati in pista. Ecco, anche Signorini evidentemente ha avuto la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020) AlfonsoA Milly, ieri sera, saranno fischiate le orecchie. Durante la prima puntata delVip, ha tenuto banco una prova di ballo il cui esito era determinante per il budget settimanale dei concorrenti. Così Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta in poco tempo hanno dovuto studiare e preparare una coreografia. Sotto l’occhio vigile di Alfonso, i tre sono stati ‘rinchiusi’ in una stanza per allenarsi. Ad un certo punto il conduttore ha voluto collegarsi e parlare con loro, un po’ come accade ando con le stelle quando Millysi collega con la sala delle stelle, in cui i vip aspettano di essere chiamati in pista. Ecco, ancheevidentemente ha avuto la ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - chris1377_ : Fatemi laureare e poi... Grande Fratello arrivo! - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP -