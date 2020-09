Xbox Games Pass: ecco i giochi in aggiunta a Settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Xbox Game Pass si aggiorna ancora, andiamo a scoprire quali sono i giochi che entreranno nel catalogo Microsoft per il mese di Settembre 2020. Tutti i dettagli in questa news dedicata Anche per questo mese, Settembre 2020, l’Xbox Game Pass si aggiorna e lo fa inserendo dei nuovi giochi e, purtroppo, abbandonandone altri. In questa news dedicata andiamo a scoprire quali sono le nuove aggiunte e quali invece i titoli che salutano il ricco catalogo di Microsoft. Niente paura, andremo ad evidenziare le date di entrata e uscita, in modo tale da sapere quando potrete iniziare a giocare un titolo, o fin quando avrete a disposizione un gioco che magari state portando avanti. Xbox ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Gamesi aggiorna ancora, andiamo a scoprire quali sono iche entreranno nel catalogo Microsoft per il mese di. Tutti i dettagli in questa news dedicata Anche per questo mese,, l’Gamesi aggiorna e lo fa inserendo dei nuovie, purtroppo, abbandonandone altri. In questa news dedicata andiamo a scoprire quali sono le nuove aggiunte e quali invece i titoli che salutano il ricco catalogo di Microsoft. Niente paura, andremo ad evidenziare le date di entrata e uscita, in modo tale da sapere quando potrete iniziare a giocare un titolo, o fin quando avrete a disposizione un gioco che magari state portando avanti....

C'è attesa per il prezzo della nuova Playstation 5 dopo la mossa di Microsoft che ha posizionato le sua console a 499 e 299 euro. Mercoledì sera Sony potrebbe svelarlo insieme alla disponibilità.

Il publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers) e il celebre studio di sviluppo Fireart Games (Spirit Roots) hanno appena annunciato TOHU, un nuovo gioco di avventura in arrivo su Steam, Pl

