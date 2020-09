Viaggia per 20 km con l’ex marito aggrappato al cofano: lui voleva un confronto dopo la separazione, arrestati (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha Viaggiato per 20 chilometri, sotto la pioggia, con l’ex marito aggrappato al cofano. È quanto successo in Cina, come testimonia questo video pubblicato dal quotidiano South China Morning Post diventato virale in Rete: l’uomo, disperato per la separazione, ha provato in tutti i modi a parlare con l’ex moglie ma lei non voleva dargli ascolto. Così, dopo l’ultima udienza in tribunale l’ha raggiunta mentre saliva in auto ma lei si è rifiutata di ascoltarlo e ha ordinato all’autista di partire. “Non voglio parlarci, se non si sposta partiamo lo stesso”, gli ha detto. L’ex marito però non si è dato per vinto e quando l’uomo al volante ha ingranato la prima si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Hato per 20 chilometri, sotto la pioggia, con l’exal. È quanto successo in Cina, come testimonia questo video pubblicato dal quotidiano South China Morning Post diventato virale in Rete: l’uomo, disperato per la, ha provato in tutti i modi a parlare con l’ex moglie ma lei nondargli ascolto. Così,l’ultima udienza in tribunale l’ha raggiunta mentre saliva in auto ma lei si è rifiutata di ascoltarlo e ha ordinato all’autista di partire. “Non voglio parlarci, se non si sposta partiamo lo stesso”, gli ha detto. L’experò non si è dato per vinto e quando l’uomo al volante ha ingranato la prima si ...

