TikTok negli Usa, accordo con Oracle: scartata l'offerta di acquisto di Microsoft a un giorno dall'ultimatum di Trump

Sarà la Oracle a gestire le attività negli Stati Uniti della app cinese TikTok, battendo così la proposta avanzata da Microsoft. Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza del dossier sulla gara, l'operazione non dovrebbe essere strutturata come una vendita completa da parte della cinese ByteDance, ma come una partnership. L'operazione dovrà essere approvato ora dalla Casa Bianca e dalla Commissione per gli investimenti stranieri negli Stati Uniti. L'accordo arriva a un giorno dalla scadenza fissata dal decreto di Donald Trump che aveva vietato per ragioni di sicurezza nazionale le transazioni negli Stati Uniti per i proprietari cinesi delle app TikTok.

