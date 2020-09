Reazione a Catena 14 settembre 2020: i Tre alla Seconda (video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 14 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “alla Seconda”. I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro quattordicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo un qualche dimezzamento – ma non il dimezzamento finale -, valeva 14.625 euro. Peccato! Il loro montepremi totale ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 14. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “”. I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro quattordicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo un qualche dimezzamento – ma non il dimezzamento finale -, valeva 14.625 euro. Peccato! Il loro montepremi totale ...

wildwestwind_ : ps: altro fattore da non sottovalutare è la reazione a catena che si innesca nel momento in cui si sblocca il telef… - StockCarLiveITA : Come al solito nelle occasioni importanti arrivano le analisi di @P300it. Nessun colpevole esclusivo (per questo le… - yedamism : e quando finirà pure reazione a catena e piangerò - TessaTrisRose : Ero da mio nonno a guardare reazione a catena, mio padre è uscito e ha chiuso e ora sono qui ad aspettare che arriv… - zazoomblog : Reazione a Catena puntata 14 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - #Reazione #Catena #puntata… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Reazione a Catena, puntata 14 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente Italia Sera Tre alla Seconda (fratelli Bartoloni): amara delusione a Reazione a catena

Sono riusciti a difendere alla grande il titolo di campioni di Reazione a catena nella puntata di oggi, lunedì 14 settembre 2020, i fratelli Bartoloni (Marco, Francesco e Tommaso), alias i Tre alla Se ...

Reazione a catena, gaffe clamorosa dei concorrenti: interviene Liorni

Sono stati i Treni a Vapore (Gennaro, Nicola e Simona) nella puntata di Reazione a catena di oggi, lunedì 14 settembre 2020, a sfidare i campioni in carica: i Tre alla Seconda. E proprio gli sfidanti, ...

Sono riusciti a difendere alla grande il titolo di campioni di Reazione a catena nella puntata di oggi, lunedì 14 settembre 2020, i fratelli Bartoloni (Marco, Francesco e Tommaso), alias i Tre alla Se ...Sono stati i Treni a Vapore (Gennaro, Nicola e Simona) nella puntata di Reazione a catena di oggi, lunedì 14 settembre 2020, a sfidare i campioni in carica: i Tre alla Seconda. E proprio gli sfidanti, ...