Oroscopo Branko – oggi Lunedi 14 Settembre 2020 | previsioni e consigli

(Di lunedì 14 settembre 2020) A farci compagnia tra le Stelle di questa settimana ci sono i volti dei talent dell’autunno • Ariete, per i single è in arrivo la stagione del romanticismo • Toro, potrete realizzare un sógno nascosto da tempo nel cassetto • Leone; chi lavora in ambito artistico verrà finalmente gratificato • Bilancia, se vi sentite stanchi staccate la spina e partite • Sagittario, imparate a chiedere scusa al partner • Pesci, non vi abbattete se ricevete un «no» ARIETE AMORE/LAVORO: Mercurio si oppone al vostro Sole e vi conduce a tagliare una relazione superata, un’amicizia, un rapporto usurato dal tempo. Sarete scontrosi, poco accondiscendenti, poco trattabili. Lunedì e martedì alimentano il nervosismo e vi inducono a litigi. Meglio nel fine settimana, quando sarete più pacifici e sereni. Ottimo momento ...