Nuovo manto stradale ad Anzio: al via numerosi interventi su tutto il territorio (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo manto stradale in Via Matteotti, parte di via Aldobrandini, Viale Mencacci, Viale Santa Teresa e Via Circeo: come annunciato nei giorni scorsi, dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, questa mattina, sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria di numerose strade comunali. Si tratta del primo importante intervento, dopo la pausa del mese di agosto, che prevede un investimento complessivo comunale pari a 300.000 euro. "Contiamo di ultimare questo intervento, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – al quale ne seguiranno numerosi altri, su tutto il territorio comunale, in circa quindici giorni". La Giunta De Angelis, la settimana scorsa, ha approvato anche il progetto esecutivo per la ...

