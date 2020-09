Nadal-Carreno Busta in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafael Nadal si trova di fronte Pablo Carreno Busta al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il maiorchino fa il suo esordio nel torneo di Roma, che da sempre gli sorride in quel di maggio. In un’edizione inedita per via della pandemia, lo spagnolo fa il suo ritorno in campo dopo il lockdown. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 16 o giovedì 17 settembre, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafaelsi trova di fronte Pabloal secondo turno degliBNL d’Italia. Il maiorchino fa il suo esordio nel torneo di Roma, che da sempre gli sorride in quel di maggio. In un’edizione inedita per via della pandemia, lo spagnolo fa il suo ritorno in campo dopo il lockdown. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 16 o giovedì 17 settembre, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal ?? ??? “Adesso mi sento bene, sono alla normalità, anzi forse un pelo sotto alla normalità perché non g… - rafelle1819 : RT @WeAreTennisITA: Rafa #Nadal ?? ??? “Adesso mi sento bene, sono alla normalità, anzi forse un pelo sotto alla normalità perché non gioco… - nikolaussuck : RT @WeAreTennisITA: Rafa #Nadal ?? ??? “Adesso mi sento bene, sono alla normalità, anzi forse un pelo sotto alla normalità perché non gioco… - giovanni_lupi : RT @WeAreTennisITA: Rafa #Nadal ?? ??? “Adesso mi sento bene, sono alla normalità, anzi forse un pelo sotto alla normalità perché non gioco… - blossom_tree7 : RT @WeAreTennisITA: Rafa #Nadal ?? ??? “Adesso mi sento bene, sono alla normalità, anzi forse un pelo sotto alla normalità perché non gioco… -