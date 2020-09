Mettere iPhone in DFU per reinstallare iOS (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche se l'iPhone presenta un sistema operativo molto stabile e facile da utilizzare, può capitare che esso si "inceppi" o si blocchi durante alcune operazioni delicate come l'aggiornamento di sistema o durante l'esecuzione di procedure non autorizzare come il Jailbreak.In questi casi l'iPhone sembra morto e non reagisce nemmeno dopo ripetuti riavvii, dandoci la sensazione di aver definitivamente distrutto il nostro dispositivo. Per fortuna possiamo ancora portare l'iPhone in uno stato di ripristino segreto, chiamato DFU (Device Firmware Update), in cui è possibile ripristinare il sistema operativo e tornare ad avere un iPhone completamente funzionante, anche a scapito dei dati personali (che inevitabilmente verranno cancellati nel processo).In questa guida vi mostreremo nel dettaglio come attivare DFU ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche se l'presenta un sistema operativo molto stabile e facile da utilizzare, può capitare che esso si "inceppi" o si blocchi durante alcune operazioni delicate come l'aggiornamento di sistema o durante l'esecuzione di procedure non autorizzare come il Jailbreak.In questi casi l'sembra morto e non reagisce nemmeno dopo ripetuti riavvii, dandoci la sensazione di aver definitivamente distrutto il nostro dispositivo. Per fortuna possiamo ancora portare l'in uno stato di ripristino segreto, chiamato DFU (Device Firmware Update), in cui è possibile ripristinare il sistema operativo e tornare ad avere uncompletamente funzionante, anche a scapito dei dati personali (che inevitabilmente verranno cancellati nel processo).In questa guida vi mostreremo nel dettaglio come attivare DFU ...

elenaorrore : Comunque l’unica cosa che ho contro la Ferragni è che potrebbe anche mettere la tastiera italiana sull’iPhone perch… - coffeedoie : @svnrisevt io ho un android e posso mettere video brevi come lockscreen solo che a differenza degli iphone appena a… - svnrisevt : raga ma quella roba per mettere i video come sfondo che partono quando tieni premuto si può fare solo con l'iphone? :(((((((( - hug_me_leeroy : Caro iPhone ma che cazzo di problemi hai con gli accenti?! Non voglio mettere nessun maledetto accento e se lo corr… - FVLMINE : raga sapete come si fanno a mettere delle canzoni come suoneria sull’iphone? -

Ultime Notizie dalla rete : Mettere iPhone Nvidia conferma l'acquisizione di Arm Holdings - iPhone Italia iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone Le migliori Notizie della settimana: Evento Time Flies, Apple Watch SE ed altro

Apple avvia la produzione di iPhone 12 ed AirTag Lo speciale evento Apple si terrà il 15 Settembre La produzione di chip A14X inizierà nel Q4 2020 Apple One: Il bundle di servizi Apple potrebbe essere ...

12 cose che dovete sapere di iPhone 12

Stando alla classica tabella di marcia Apple la linea di iPhone 12 dovrebbe essere ormai alle porte, anche se in effetti la pandemia di Covid-19 potrebbe aver fatto slittare la presentazione, e il ril ...

Apple avvia la produzione di iPhone 12 ed AirTag Lo speciale evento Apple si terrà il 15 Settembre La produzione di chip A14X inizierà nel Q4 2020 Apple One: Il bundle di servizi Apple potrebbe essere ...Stando alla classica tabella di marcia Apple la linea di iPhone 12 dovrebbe essere ormai alle porte, anche se in effetti la pandemia di Covid-19 potrebbe aver fatto slittare la presentazione, e il ril ...