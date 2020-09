Max Mara eyewear entra nel portfolio di Marcolin (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Marcolin Group ha siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dal 1° novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l’eyewear di Sportmax e MAX&Co. La prima collezione Max Mara eyewear realizzata da Marcolin Group verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Max Mara a Milano giovedì 24 settembre 2020. Le collezioni Max Mara eyewear saranno in vendita a partire dal prossimo anno presso le boutique Max Mara, sul sito http://www.maxMara.com, nei department store, su piattaforme ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –Group ha siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dal 1° novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l’di Sportmax e MAX&Co. La prima collezione Maxrealizzata daGroup verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Maxa Milano giovedì 24 settembre 2020. Le collezioni Maxsaranno in vendita a partire dal prossimo anno presso le boutique Max, sul sito http://www.max.com, nei department store, su piattaforme ...

