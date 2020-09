Marsiglia | il comunicato sul caso Neymar | “Alvaro Gonzalez non è razzista”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 settembre 2020) Arriva anche ilufficiale delsulla vicenda. Il club, attraverso il proprio sito, prende posizione e si schiera con il proprio calciatore. Questa la nota: “Ilsi congratula per la vittoria ottenuta ieri contro il Paris Saint-Germain. Questa vittoria, ottenuta in modo equo, si è giocata sul campo grazie all’impegno costante dei nostri giocatori, che hanno saputo applicare perfettamente una strategia definita in precedenza. Alvaronon è razzista, ce lo ha dimostrato con il suo comportamento quotidiano da quando è entrato nel club, come hanno già testimoniato i suoi compagni di squadra. Il Club resta a disposizione della commissione disciplinare per collaborare pienamente all’indagine su ...