Lukashenko vola a Sochi per incassare il sostegno di Putin | ma non ferma la protesta in Bielorussia

Putin and Lukashenko are meeting in Sochi today to find a way out of the impasse in Belarus - high chance it'll mean ceding more sovereignty to Russia in return for security guarantees.

Sono almeno 250 le persone arrestate a Minsk, in Bielorussia, nell'ennesima domenica di proteste contro la rielezione di Alexander Lukashenko. Decine di migliaia di persone sono scese per le strade de ...

Bielorussia; Lukashenko da Putin. 774 gli arresti per gli scontri di ieri

Continuano le manifestazione contro il Capo dello Stato e la sua vittoria alle presidenziali del 9 agosto. Il dittatore, per cercare di risolvere la situazione è volato a Sochi per incontrare il presi ...

