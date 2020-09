Libera Petra, fuori dagli schemi (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel folto panorama degli adattamenti televisivi di crime e mystery che hanno riempito in questi anni i palinsesti di network e piattaforme streaming, stupiva l’assenza di uno dei personaggi femminili più interessanti e meglio tratteggiati, quello dell’ispettrice Petra uscito dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Batlett e apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo Riti di morte (1996). Da noi è arrivato nel 2002 per i tipi della Sellerio, ed è stato subito un successo, tanto che ad … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel folto panorama degli adattamenti televisivi di crime e mystery che hanno riempito in questi anni i palinsesti di network e piattaforme streaming, stupiva l’assenza di uno dei personaggi femminili più interessanti e meglio tratteggiati, quello dell’ispettriceuscito dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Batlett e apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo Riti di morte (1996). Da noi è arrivato nel 2002 per i tipi della Sellerio, ed è stato subito un successo, tanto che ad … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

toMattaMarina : RT @RepSpettacoli: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' - esajas1 : RT @RepSpettacoli: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' - scopellitr : RT @RepSpettacoli: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' - raspa90 : RT @RepSpettacoli: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' - SofaTorrr0 : RT @RepSpettacoli: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' -