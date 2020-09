L'appello di Vasco: "Restate aggrappati al vostro futuro" (Di lunedì 14 settembre 2020) "Saluto l'inizio delle scuole con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell'Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) "Saluto l'inizio delle scuole con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell'Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano ...

"Saluto l’inizio delle scuole con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell’Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversar ...

Modena, dal palco di chiusura della festa dell'Unità l'appello per il Sì

Ha dedicato alla dichiarazione del suo sì che esprimerà al referendum di domenica e lunedì, e all'appello al sostegno di Emilia Muratori alle elezioni di Vignola parte del suo discorso con cui ha aper ...

