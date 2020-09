KKN - Gattuso riparte dal classico 4-3-3: niente Osimhem, scelto il tridente per il Parma (Di lunedì 14 settembre 2020) Quale formazione per la prima di campionato contro il Parma? Il Napoli giocherà domenica prossima alle 12:30 e, stando a quanto raccontato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, Rino Gattuso dovrebbe ricominciare dal 4-3-3, ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Quale formazione per la prima di campionato contro il? Il Napoli giocherà domenica prossima alle 12:30 e, stando a quanto raccontato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, Rinodovrebbe ricominciare dal 4-3-3, ...

tuttonapoli : KKN - Gattuso riparte dal classico 4-3-3: niente Osimhem, scelto il tridente per il Parma - frankneapolitan : @GianguidT @kisskissnapoli Io dissento...?? Sono pro #Meret ma non sono contro #Ospina! Ascolto Radio KKN ma non s… -