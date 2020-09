Izzo-Smalling: la Roma mette i pilastri per la difesa (Di lunedì 14 settembre 2020) La partita amichevole contro il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco ha sottolineato, se ce ne fosse stato concreto bisogno, quanto la Roma sia fragile a livello difensivo. In Sardegna, infatti, la squadra è apparsa viva e frizzante dal centrocampo in poi risultando macchinosa e sconnessa in difesa. Il pareggio finale (2-2) è la logica conseguenza della differenza di prestazioni sfoderate dai due reparti. È stata proprio la gara contro i rossoblu a dare l’input decisivo agli uomini mercato dei capitolini? Difficile dirlo ma, di fatto, dal fischio finale del match sembrano essere vicinissimi due centrali: parliamo di Chris Smalling ed Armando Izzo. Riusciranno i capitolini a prenderli entrambi? Armando Izzo (Getty Images)Izzo e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) La partita amichevole contro il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco ha sottolineato, se ce ne fosse stato concreto bisogno, quanto lasia fragile a livello difensivo. In Sardegna, infatti, la squadra è apparsa viva e frizzante dal centrocampo in poi risultando macchinosa e sconnessa in. Il pareggio finale (2-2) è la logica conseguenza della differenza di prestazioni sfoderate dai due reparti. È stata proprio la gara contro i rossoblu a dare l’input decisivo agli uomini mercato dei capitolini? Difficile dirlo ma, di fatto, dal fischio finale del match sembrano essere vicinissimi due centrali: parliamo di Chrised Armando. Riusciranno i capitolini a prenderli entrambi? Armando(Getty Images)e ...

