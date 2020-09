Inter-Lugano (amichevole, 15 settembre ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 14 settembre 2020) Torna in campo l’Inter di Antonio Conte, in una stagione praticamente attaccata a quella precedente visto che i nerazzurri hanno giocato la finale di Europa League contro il Siviglia il 21 agosto e in attesa dell’esordio in campionato, che avverrà il 26 settembre alla seconda giornata contro la Fiorentina, in settimana si disputeranno tre test. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 14 settembre 2020) Torna in campo l’di Antonio Conte, in una stagione praticamente attaccata a quella precedente visto che i nerazzurri hanno giocato la finale di Europa League contro il Siviglia il 21 agosto e in attesa dell’esordio in campionato, che avverrà il 26alla seconda giornata contro la Fiorentina, in settimana si disputeranno tre test. … InfoBetting: Scommesse Sportive e

InterFansPage1 : Inter-Lugano prima amichevole per l'Inter di Antonio Conte... - infobetting : Inter-Lugano (amichevole, 15 settembre ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Inter Lugano tv streaming: l’amichevole in diretta: Dove vedere Inter Lugan… - internewsit : Inter-Lugano, Conte si affida al centrocampo titolare. Perisic dal 1'? - Sky - - MessNerazzurro : Ma c'è gente che già per Inter Lugano si lamenta delle scelte di Conte..? Assurdo ????? -