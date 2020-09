In Gran Bretagna scatta “la regola dei sei”: stretta sulla vita sociale per frenare i contagi (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimo sei persone per qualunque tipo di incontro, in casa o nei luoghi pubblici: la stretta alla vita sociale annunciata nel Regno Unito dal premier Johnson si può riassumente con la cosiddetta “regola dei sei“. L’obiettivo è frenare l’impennata di contagi da coronavirus – che orami viaggiano stabilmente a una media di 3mila al giorno – evitando lo spettro di un secondo lockdown nazionale. “Controllate i vicini di casa” – Come ulteriore incognita arriva la riapertura delle scuole, completata oggi con gli istituti privati, mentre le scuole pubbliche avevano ripreso i lavori all’inizio di settembre. Il provvedimento, in vigore da oggi in Inghilterra, Scozia e Galles, impone con vincolo legale un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimo sei persone per qualunque tipo di incontro, in casa o nei luoghi pubblici: laallaannunciata nel Regno Unito dal premier Johnson si può riassumente con la cosiddetta “dei sei“. L’obiettivo èl’impennata dida coronavirus – che orami viaggiano stabilmente a una media di 3mila al giorno – endo lo spettro di un secondo lockdown nazionale. “Controllate i vicini di casa” – Come ulteriore incognita arriva la riapertura delle scuole, completata oggi con gli istituti privati, mentre le scuole pubbliche avevano ripreso i lavori all’inizio di settembre. Il provvedimento, in vigore da oggi in Inghilterra, Scozia e Galles, impone con vincolo legale un ...

Un nuovo trattamento, basato su una miscela di due anticorpi monoclonali, sarà sperimentato in Gran Bretagna su pazienti con Covid-19 nell’ambito dell’UK Recovery Trial, lo studio clinico di potenzial ...

