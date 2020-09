GP Toscana | Ricciardo | Misto di gioia e delusione per il team

(Di lunedì 14 settembre 2020) MUGELLO - ' Vivo emozioni contrastanti, sono sincero. Dopo Monza, abbiamo continuato a fare il possibile per centrare il podio ma, ancora una volta, è mancato davvero pochissimo '. Daniel...

P300it : F1 | GP Toscana 2020, Gara, Ricciardo: “Un peccato aver mancato il podio” ? di Gaia Caimi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Ricciardo

Il GP di Toscana al Mugello ha visto il 90esimo trionfo di Lewis Hamilton e il primo podio per Alex Albon. Malissimo le Ferrari, podio sfumato per Renault. Un GP di Toscana al Mugello durato tantissi ...Lewis Hamilton vince il pazzo Gran Premio della Toscana, conquistando la novantesima vittoria in carriera. Dopo due bandiere rosse e ben tre partenze dalla griglia è il leader del Mondiale a estendere ...