Domenica In, Mara Venier e il bacio appassionato con Claudio Amendola: imbarazzo in studio (Di lunedì 14 settembre 2020) Momenti di imbarazzo nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Tra gli ospiti di Domenica 13 settembre c’era anche Claudio Amendola, che ha ripercorso con Mara Venier la sua carriera, dagli esordi negli anni ’80 fino all’ultimo successo con la fiction di Rai 1 “Nero a metà“. Ed ecco che ad un certo punto la padrona di casa, a sorpresa, ha mandato in onda uno spezzone di un film in cui hanno recitato insieme nel 1987. Nella scena scelta però, Mara Venier e Amendola si scambiavano un lunghissimo bacio appassionato in bocca. Immagini che hanno spiazzato tutti, tanto che la padrona di casa ha dovuto poi rompere il ghiaccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Momenti dinella prima puntata della nuova stagione diIn. Tra gli ospiti di13 settembre c’era anche, che ha ripercorso conla sua carriera, dagli esordi negli anni ’80 fino all’ultimo successo con la fiction di Rai 1 “Nero a metà“. Ed ecco che ad un certo punto la padrona di casa, a sorpresa, ha mandato in onda uno spezzone di un film in cui hanno recitato insieme nel 1987. Nella scena scelta però,si scambiavano un lunghissimoin bocca. Immagini che hanno spiazzato tutti, tanto che la padrona di casa ha dovuto poi rompere il ghiaccio ...

