Covid-19, ultime notizie – Viola la quarantena e contagia decine di persone, nuovo focolaio in Baviera. In Francia Castex annuncia restrizioni più severe (Di lunedì 14 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, raddoppiano i decessi: + 14 (ieri +7). Aumentano ancora le terapie intensive: +10. Calo dei nuovi contagi (+1.008) con 27mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino della Protezione Civile 14 settembreCoronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265). Ma con 5mila tamponi in meno. Due i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 14 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono più di 924 mila le vittime da ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, raddoppiano i decessi: + 14 (ieri +7). Aumentano ancora le terapie intensive: +10. Calo dei nuovi contagi (+1.008) con 27mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino della Protezione Civile 14 settembreCoronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265). Ma con 5mila tamponi in meno. Due i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 14 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono più di 924 mila le vittime da ...

