Coronavirus, nulla di buono, aumentano i morti e i ricoveri. L'Oms: sarà un autunno duro (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, dopo la lieve frenata dei contagi di ieri, anche oggi registra un calo dei nuovi positivi ma non va sottovalutato il fatto che la domenica vengono processati molti meno tamponi. aumentano però i morti. Secondo gli aggiornamenti del ministero dalla Salute oggi 14 settembre si registrano 1.008 casi e 14 decessi. Rispetto al giorno precedente sono stati effettuati 26mila tamponi in meno (45.309 nelle 24 ore in esame). Il numero dei casi totali sale così a 288.761, mentre i decessi a 35.624. Continua a crescere in maniera costante il numero degli attualmente positivi: ad agosto erano circa 15mila, oggi sono 39.18. Nel mondo sono 307.930 i contagi registrati nelle ultime 24 ore: a darne notizia è ...

