Consorzio Vino Chianti | “Si metta in campo fondi e misure ad hoc per la viticoltura”

Leggi su winemag

(Di lunedì 14 settembre 2020) Attivare Artea per erogare risorse alle imprese, semplificare le procedure amministrative, mettere risorse proprie per avviarepiù specifiche per il territorio, aumentare il livello contributivo sugli interventi Psr e Ocm promozione e/o ristrutturazione vigneti: sono alcune delle richieste che ilha sottoposto ai candidati alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani (centrosinistra), Susanna Ceccardi (centrodestra) e Irene Galletti (M5s). “È necessario un forte intervento collegiale – ha affermato Giovanni Busi, presidente del– a partire proprio dalla Regione Toscana, affinché spinga sul Governo per ottenereconcrete che vadano nella direzione di ...