Calciomercato Inter, idea Llorente come vice-Lukaku

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando a Llorente come vice-Lukaku L'Inter cerca un vice-Lukaku. Un attaccante di peso e di fisico che possa fare le veci del gigante belga. Il nome preferito da Antonio Conte è sempre quello di Olivier Giroud ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe scalando le gerarchi anche Fernando Llorente. Lo spagnolo è in uscita dal Napoli ed è apprezzato da Marotta anche dal punto di vista umano. Inoltre è già stato allenato da Conte e ne conosce i meccanismi. Llorente potrebbe così essere il colpo dell'Inter last ...

