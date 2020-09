Borsa: Tokyo, apertura poco variata (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - Tokyo, 14 SET - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, in attesa di sviluppi sul fronte politico, con l'elezione del presidente del partito liberal-... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, -, 14 SET - Ladiavvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, in attesa di sviluppi sul fronte politico, con l'elezione del presidente del partito liberal-...

ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura poco variata. Attesa per successione a capo dell'esecutivo in Giappone #ANSA - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura poco variata - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura poco variata: Attesa per successione a capo dell'esecutivo in Giappone - InvestingItalia : #Borsa Tokyo in rialzo su allentamento timori coronavirus a Tokyo - - ForexOnlineMeIt : Borse Asia miste post Bce e sell a Wall Street: borsa Tokyo +0,74%. Focus su titoli hi-tech -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa: Tokyo, apertura poco variata Agenzia ANSA Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,74% alle 5.00

Risultato positivo dello 0,74% per Tokyo, alle 5.00, che continua gli scambi a 23.580,18 punti.

Piazza Affari apre in ribasso l'ultima seduta della settimana

Avvio col segno meno a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib apre l'ultima seduta della settimana cedendo lo 0,16% a 19.789 punti. L'All-Share apre a 21.640 punti (-0,11%). La Borsa di Tokyo ha archiviato ...

Risultato positivo dello 0,74% per Tokyo, alle 5.00, che continua gli scambi a 23.580,18 punti.Avvio col segno meno a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib apre l'ultima seduta della settimana cedendo lo 0,16% a 19.789 punti. L'All-Share apre a 21.640 punti (-0,11%). La Borsa di Tokyo ha archiviato ...