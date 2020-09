Blitz antidroga in quattro regioni, 37 indagati (Di lunedì 14 settembre 2020) MATERA (ITALPRESS) – Blitz antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Pisticci (Matera) che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal gip di Potenza su richiesta della locale Procura antimafia – nei confronti di37 indagati ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.Il sodalizio criminale individuato opera su diversi comuni delle province di Matera e Potenza.L’operazione – denominata “Narcos” e per la quale sono impegnati oltre 100 carabinieri con l’ausilio di unità cinofile e ilsupporto di un elicottero – riguarda le province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano.(ITALPRESS). su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) MATERA (ITALPRESS) –dei carabinieri del Comando provinciale di Pisticci (Matera) che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal gip di Potenza su richiesta della locale Procura antimafia – nei confronti di37ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.Il sodalizio criminale individuato opera su diversi comuni delle province di Matera e Potenza.L’operazione – denominata “Narcos” e per la quale sono impegnati oltre 100 carabinieri con l’ausilio di unità cinofile e ilsupporto di un elicottero – riguarda le province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano.(ITALPRESS). su Il Corriere della ...

