Vidal, Godin, Koulibaly e non solo: sarà una settimana caldissima (Di lunedì 14 settembre 2020) Una settimana caldissima, la prossima. In arrivo il via libera per Arturo Vidal, in modo da permettergli di sbarcare a Milano per visite e firma con l’Inter, non sono previsti intoppi. E anche se in tanti dicono che la trattativa Godin-Cagliari è difficile, difficilissima, ci sono margini importanti perché si vada alla definizione, è questa la volontà del difensore uruguaiano. Esattamente come il Genoa aspetta da tempo l’ultimo sì di Juan Jesus, pur non avendo perso di vista Ranocchia. Il sogno sarebbe quello di prenderli entrambi. Occhio alla posizione di Koulibaly. Il Manchester City vuole definire i dettagli, mentre il Napoli ha da tempo il sì totale di Papastathopoulos che freme per raggiungere Gattuso in Campania. Precedenza al giro degli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Una, la prossima. In arrivo il via libera per Arturo, in modo da permettergli di sbarcare a Milano per visite e firma con l’Inter, non sono previsti intoppi. E anche se in tanti dicono che la trattativa-Cagliari è difficile, difficilissima, ci sono margini importanti perché si vada alla definizione, è questa la volontà del difensore uruguaiano. Esattamente come il Genoa aspetta da tempo l’ultimo sì di Juan Jesus, pur non avendo perso di vista Ranocchia. Il sogno sarebbe quello di prenderli entrambi. Occhio alla posizione di. Il Manchester City vuole definire i dettagli, mentre il Napoli ha da tempo il sì totale di Papastathopoulos che freme per raggiungere Gattuso in Campania. Precedenza al giro degli ...

MarcoSnaaaa : Dando per fatto vidal, a parte un centrale possibile se esce godin, tra joao mario, vecino, dalbert, asamoah, gagli… - DanieleSanna5 : @gattosardo @DirkouAmina Ma guarda che sono serissimo, l'Inter si vuole liberare di ingaggi pesanti vedi Godin, e a… - DanieleSanna5 : @gattosardo @DirkouAmina Adesso come arriva Vidal ci danno anche Nainggolan gratis e ci pagano pure come stanno fac… - infoitsport : Godin-Cagliari ancora distanti ma l’Inter non c’entra (e attende Vidal) – Sky - matteozizola : #calciomercato #Cagliari Godin potrebbe chiudersi nei prossimi 2/3 giorni Nainggolan liberato da Vidal? Tripaldell… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal Godin Godin saluta l'Inter, ora Darmian-Kumbulla. Ma prima il colpo Vidal La Gazzetta dello Sport Tutti sul mercato, o quasi: Conte ha scelto gli intoccabili della sua Inter

Vendere per poi comprare. Questa frase sta diventando un leit motiv in una finestra di mercato pesantemente condizionata dallo stato di crisi economica generato ...

IL PARERE - Bini: "Conosco Nainggolan, fossi Conte farei di tutto per recuperarlo, l'Inter può lottare per lo scudetto fino alla fine"

In Diretta Sportiva su Radio Sportiva è intervenuta una bandiera dell'Inter, Graziano Bini: "Conte ha insistito per Lukaku e ha avuto ragione se insiste per Vidal mi fido, anche se da tanti anni ha la ...

Vendere per poi comprare. Questa frase sta diventando un leit motiv in una finestra di mercato pesantemente condizionata dallo stato di crisi economica generato ...In Diretta Sportiva su Radio Sportiva è intervenuta una bandiera dell'Inter, Graziano Bini: "Conte ha insistito per Lukaku e ha avuto ragione se insiste per Vidal mi fido, anche se da tanti anni ha la ...